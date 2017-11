Nordeconil valmis Rotermanni kvartalis seitsmekorruseline äri- ja kortermaja R18.

Ligikaudu 11 000 ruutmeetri suuruse pinna ja 58 korteriga maja ehitus läks maksma 9 miljonit eurot, teatas Nordecon.

"Tegemist on väga erilise ja ainulaadse piirkonnaga, kuhu ehitamine on suur vastutus, sest need hooned jäävad väga pikaks ajaks kujundama meie linnapilti," ütles Nordecon AS-i juhatuse liige Erkki Suurorg pressiteate vahendusel.

"Rotermanni kvartalist on saanud Tallinna visiitkaart eelkõige just laevaga reisijatele ja kruiisituristidele – väärika ajalooga keskkond on kujundatud moodsaks linnasüdameks."

Korterite ja büroode sissepääsud on Ahtri tänava pool ning mõlemal hoonel on üks trepikoda. Suuremal on kaks lifti ja esimesel korrusel kaks fuajeed – üks korteritele, teine büroodele.

R18 hoonete tellija on Urmas Sõõrumaale kuuluva U.S. Real Estate OÜ-le kuuluv Dollimar Invest OÜ ning hoone arhitekt oli HG Arhitektuur OÜ. R18 hoonete maapealse osa ehitustöid alustati eelmise aasta septembris.

Allikas. BNS

