Igast sajast õpilasest 20 on koolis kaasõpilaste pilgete, naeru ja mõnituste märklauaks. Koolikiusamises pole Eestil rõõmustada millegi üle: meie koolides on kiusamist rohkem kui Euroopas keskmiselt ja OECD arvestuses on Eesti kolmekümnendal kohal.

Läänemaa poiss Freddy Pajumets on üks neist, kes talus üheksa aastat koolikiusu. Õpetajad ja direktor on hämmeldunud, sest lapsed kiusasid oma kaaslast nii varjatult, et täiskasvanud ei märganud.

Nüüd selle käest pääsenuna aitab ta teisi sellega, et räägib paljudes koolides vaikimisi talutavast kiusust avatult ja julgustab kiusatuid abi otsima.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.