Euroopa munakriis on tõstnud värskete munade jaehinda Eestis ca 25%, samuti on tõusnud munatoodete ja -pulbrite hinnad. DAVA Foods Estonia eksport on kolmekordistunud ja ettevõtte juht Vladimir Sapožnin näeb munade hinnasurve jätkumist ka lähikuudel.

Dava Foods juhi Vladimir Sapožnini sõnul on neljateistkümnes Euroopa riigis toodetud kanamunadest leitud pesitsiid Fipronil otseselt mõjutanud kogu Kesk-Euroopa, aga ka Baltikumi munaturgu. "Sisuliselt on Euroopas puudu 25 miljonit munejat kana ja on tekkinud munakriis, mis on muna hinna viinud hüppeliselt üles," ütles Sapožnin.

Ta lisas, et eriti teravalt on see probleem tunda Saksamaal, kus omatoodang katab ainult 80% vajadusest ja 20% on riigil tulnud importida. Arvestades Saksamaa elanikonna suurust on 20% väga suur kogus. Kuna Saksamaa munatarbimine on üks suuremaid Euroopas, siis Saksamaa turuhind määrab ka üldise hinnatrendi.