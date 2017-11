Alles kuu tagasi sai maailma "kõige pühalikuma" laulja Bono maine suure pleki, kui nn. paradiisipaberitest selgus, et muidu maksupettureid ja rikkureid kritiseeriv muusik on lihtlabane kahepalgeline valetaja, sest skeemitas enda miljardeid investeerides täpselt samal kombel ehk makse optimeerides. Nüüd selgus, et U2 seni ilmumata plaat jõudis väga maineka muusikaajakirja Rolling Stone aasta parimate plaatide edetabelis kolmandale kohale ainuüksi seepärast, et ajakirja omanik on Bono lähedane sõber.

Ja selline sõbrameheteene pole sugugi esmakordne, sest aastal 2014 kõikidesse iPadidesse topitud Songs Of Innocence tõusis Rolling Stone'i toonases edetabelis suisa esimeseks, vahendab muusikaväljaanne Consequence Of Sound (CoS). Lisaks sellele väidab CoS, et tegelikult on reedel välja tuleb uus U2 plaat üks aasta jubedaimaid plaate ja mingil inimesele mõistetaval juhul ei saaks antud plaat nii kõrgel tabelis tõusta.

Aga nagu kirjutas Joe Hagan Rolling Stone'i tegemisi kajastavas raamatus, siis kipub ajakirja omanik kasutama käskivat kõneviisi ja sarnaseid korrektuure tegema. "Minu käsk. Nii on," vahendas Hagan.

Muude muusikaväljaannete püsti pandud plaadiedetabelites ruulivad hetkel Kendrick Lamari "DAMN.", LCD Soundsytemi "American Dream", Lorde "Melodrama", Father John Misty "Pure Comedy" ja St. Vincenti "Masseduction". U2 on enda plaadiga saanud ainult ühe nimetamise suuremate väljaannete tabelites - just Rolling Stone'i oma.