"Otse loomulikult," märkis Harry napilt ja Meghan jätkas, et jaatav vastus tuli tema poolt hetkega. "Ma vist ei lasknud tal isegi ettepanekut korralikult lõpetada," muigas naine.

"See juhtus paar nädalat tagasi, siin Kensingtonis. Veetsime koos tavalist mõnusat õhtut," alustas Harry. "Üritasime parajasti kana küpsetada ja siis selline üllatus! See oli lihtsalt nii armas, loomulik ja väga romantiline" ohkas Markle printsile sügavalt silma vaadates. "Ta laskus ühele põlvele!"

"Küsisin, et kas ma tohiksin lõpetada palun ja ta kiljus, et lase mul jah öelda, lase mul jah öelda!" ei suuda ka Harry olulist hetke meenutades tõsiseks jääda. Mehe sõnul kukuti seejärel kallistama ja kuna tal oli sõrmus ikka veel näpus, siis palus ta luba see lõpuks tulevasele mõrsjale sõrme pista.