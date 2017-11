Välisminister Sven Mikser ütles "Aktuaalses kaameras", et loodetavasti ei kavatse India prokuratuur kohtu otsust edasi kaevata ja et see otsus sünniks kiiremini kui selleks lubatud 90 päeva.

Teisipäeval läheb laevakaitsjatega kohtuma konsul Mats Kuuskemaa, kellele lendab Tallinnast appi ka juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk. Küsimusele, kas ja kuidas saavad nad protsessi mõjutada, et mehed vabaks saaksid, vastas Mikser, et ka Indias on kohtuvõim täitevvõimust sõltumatu, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"Kindlasti ei ole poliitiline kohtu mõjutamine võimalik. Küll on osa õiglasest kohtumõistmisest ka see, et otsus langetatakse mõistliku aja jooksul," sõnas Mikser.