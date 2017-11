Sotsiaalmeedias ringlevad siiani külajutud, mis reedel Harkus koolipoisiga juhtus. Politsei kinnitab uuesti: seal kirjeldatud lapseröövi tegelikult ei olnud. Jutt sai alguse lapse liiga elavast fantaasiast.

Rohkem kui 7300 inimest koondavas Harku elanike Facebooki-grupis on mitu päeva arutletud, mis küll võis üht pereema ajendada sotsiaalmeedias kirjeldama, kuidas kaks võõrast meest hoidsid tema poega neli tundi kaubikus kinni. „Füüsiliselt õnneks ära ei kasutatud, kuid igasugu jäledusi pidi tegema, ja neli tundi on pikk aeg,“ ütles poisi ema laupäeval ka Õhtulehele. Ta lisas, et mehed võtsid lapselt ära mobiiltelefoni ja rahakoti.