Kui kohtuistung algas, ei jäänud Peetri närviline olek kellelegi märkamatuks. „Ta [Peeter] on oma süüd tunnistanud ja seda puhtsüdamlikult kahetsenud,“ märkis prokurör Enge Selge. „Prokurör loeb seda kahetsust siiraks, mis on karistust kergendavaks asjaoluks.“

Eraelumured, raskused oma kolmeaastase lapse emaga ja, nagu rõhutas Peetri kaitsja Karine Nersesjan, probleemid tervisega, mistõttu Peeter on viibinud psühhiaatriahaiglas, andsid tunda ka kohtusaalis. Süüdistataval ei olnud aimugi, miks ta otsustas asja lahendada just lühimenetluse kaudu.

Enne ajateenistust sai Peeter karistuse liiklusõnnetuse põhjustajana, kuid liiklussüütegu ei vabasta ajateenistusest, nagu seda teeksid näiteks isiku- või varavastased süüteod. Prokurör arvas, et toonane liiklussüütegu on nüüd pigem karistust raskendav asjaolu. Kaitsja oli teist meelt.

Saar märkis, et ajateenijal on õigus taotleda ajateenistuskohast väljalubamist kirjalikult. Kui soov on piisavalt põhjendatud või see ei takista sõjaväelist väljaõpet, siis taotlus ka rahuldatakse. Ajateenijale on ette nähtud kuni 15päevane põhipuhkus, millele võib eeskujuliku teenistuse eest määrata juurde 10päevase lisapuhkuse.