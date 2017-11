Ajalooliselt on otsus võrreldav Eesti NSV ülemnõukogu vastu võetud suveräänsusdeklaratsiooniga 16.11.1988 – Eesti taassünnipäevaga.

28. novembril (ukj) möödub 100 aastat autonoomse Eestimaa kubermangu Maanõukogu otsusest kuulutada ennast Eestis kõrgema võimu kandjaks, mida õigusteadlased on nimetanud Eesti riigi tegelikuks sünnipäevaks.

Eesti iseseisvuse väljakuulutamisega tipnenud protsess käivitus tsaarivõimule lõpu teinud veebruarirevolutsioonist, mille järel moodustati ühtne rahvuslik Eestimaa kubermang, mida juhtis Vene ajutise valitsuse komissarina Jaan Poska. Mais ja juunis 1917 toimusid kubermangu rahvaesinduse Maanõukogu valimised (Maanõukogu nimetus on otsetõlge venekeelsest terminist zemskii sovet, enam kasutati baltisakslaste eeskujul nimetust Maapäev). Kokkutulemise järel nimetas Maanõukogu ametisse täidesaatva organi, Maavalitsuse. Esialgu näis, et Eestist saab demokraatliku Venemaa autonoomne osa, kuid sellele tõmbas kriipsu peale enamlaste riigipööre 7. novembril (25. oktoobril vkj). Riigipöörde järel on Jaan Poskale omistatud ütlus: “Nüüd ei jää muud teed, kui Eesti iseseisvaks kuulutada.”