Laupäeval krooniti Miss Universumiks 22aastane Lõuna-Aafrika vabariigi tudeng Demi-Leigh Nel-Peters. Neiu langes alles kuu aega tagasi relvastatud autoröövi ohvriks ja ilmutas söakust, virutades ühele kurjategijale rusikaga vastu kõri.

Ärijuhtimist tudeeriv Demi-Leigh tunnistati universumi kauneimaks naiseks Las Vegases peetud võistlusel, milles osales 92 neidu – rohkem kui eales „Miss Universumi“ 66aastase ajaloo jooksul. Esimest korda võtsid iluduskonkursist osa Kambodža, Laos ja Nepal. Võitja sai preemiaks aastase missipalga ja luksuskorteri New Yorgis. Küllap vahetab Demi-Leigh rõõmuga elukohta, sest ta rääkis võistlustel avameelselt hiljutisest hirmsast üleelamisest. Missile lähenes neli relvastatud meest ilmselge eesmärgiga tema auto röövida.

„Nägin, kuidas nad mulle lähenesid, kolm vasakult ja üks teiselt poolt, ning sain nende pilgust aru, mida nad kavatsevad teha,“ vahendab The Sun. „Olin hirmust kangestunud, aga valmis selleks, mis juhtuma pidi. Mind sihiti vähemalt kolmest relvast.“ Neiu ronis autost välja, kuid talle anti käsk uuesti istuda – ta pidi koos röövlitega sõitma. Söakas Demi-Leigh andis lähimale mehele, kes teda autosse lükkas, hoobi vastu kõri. See oli nii tugev, et tal õnnestus autost välja lipsata. „Jooksin nii kiiresti kui suutsin liikluskeerisesse abi otsima.“

Võistlustel rääkis Lõuna-Aafrika iluduskuninganna, et teda oli innustanud võidule puudega poolõde. Kui Demi-Leigh'lt küsiti, milline on töötavate naiste suurim probleem, vastas ta: „Mõnes kohas makstakse naistele 75% sellest, mida mehed sama töö eest saavad, kuigi naised töötavad sama palju. See pole minu meelest aus. Kõigile naistele kogu maailmas peaks võrdse töö eest olema võrdne palk.“

Miss Universumi positsiooni kavatseb Demi-Leigh – oma kodumaa teine Miss Universum – kasutada HI-viiruse vastase ravi leidmiseks.