25 tuhande ruutmeetrisel festivalialal on kontsertlava, teatrimaja, kinotelk ja festivali pealava, mida katab 1000-ruutmeetriline varikatus. Suvisele festivalile kohaselt pakutakse grillroogasid ja tänavatoitu, avatud on baarid ja puhkealad, kus osasid etteasteid võimalik jälgida ka suurtelt ekraanidelt.

Eelmisel nädalal panid kümned eestlased oma Facebooki profiilipildile luige noka. Aeg on segadust tekitanud aktsiooni selgust tuua. Nimelt toimub järgmisel suvel, 8. - 10. juunini festival Luige Nokk, mis toob kolme päeva jooksul kokku ligemale 50 armastatud Eesti näitlejat, koomikut, luuletajat, režissööri, mustkunstnikku ja muusikut. Esmakordselt toimuv festival leiab aset Tallinna külje all, Kiili vallas, Luige Baasis.

Kontsertlavale astuvad Jarek Kasar ja Olavi Ruitlane, Orelipoiss Jaan Pehk, Rohke Debelak ansambliga Minu Isa Oli Ausus Ise, Kurjam ja HU?. Kahel õhtul lõpetavad festivalipäeva peosarjad Ennuratas ja Raadio Kohila.

Kinotelgis näeb Eesti huumori kullafondi kuuluvaid filme ja telesaateid. Kõikide linateoste juurde kuuluvad ka kohtumised režissööride ja näitlejatega. Näiteks kohtumisel „Kreisiraadio“ režissööri Rene Vilbre ja näitleja Peeter Ojaga piilutakse kultussarja telgitagustesse ning esitletakse kava, mis sisaldab ka seniavaldamata sketšimaterjali.

Festivali korraldab LAG Muusikaagentuur ning loomingulisesse toimkonda on kaasatud näitleja Jan Uuspõld ning muusik Jarek Kasar. Viimase sõnul on Luige Noka puhul tegemist tiheda programmiga kodumaise kultuurifestivaliga. Kasar: „Luige Nokk on loodud headele inimestele, kellele meeldib naerda“.

Jan Uuspõld selgitab festivali saamislugu põhjalikumalt: “On hädavajalik, et inimesed säilitaksid huumorimeele ning on viimane aeg, et Eesti saaks omale huumorifestivali. Viimane asi, mida me vajame on see, et me jõuaksime tõejärgsest ajastust välja huumorijärgsesse ajastusse. Sellist maailma, kus huumorist aru ei saada, ei taha me keegi!“, selgitas näitleja.

Uuspõllu sõnul vajab ka sõna huumor rehabiliteerimist. „Selle mõiste tähendus on viimastel aastatel alla käinud. Luige Nokk on suurejooneline katse päästa huumor sõnas ja teos. Ühiskonnas, kus solvumisest on saanud poliitikute ja nüüd juba tavakodanike põhiline suhtlusrelv, tuleb pakkuda välja alteratiiv huumori näol. Huumor mõistena saab taasuuendatud! Proovime pakkuda ühiskonnale parema suhtlemisnormi, kui on praegu ja selleks on just nimelt huumor. Ainult huumor saab olla aluseks intelligentsele ja arukale ühiskondlikule dialoogile. Luige Nokal võtame appi vabastava naeru ja naerame ennast solvumistest, vihast ja muudest huumori järgsetest ilmingutest ja nende mõjudest vabaks!“ lubas ta.