Venemaa teatri- ja filmilegend Oleg Tabakov viidi haiglasse reanimatsiooniosakonda. Väljaande life.ru teatel on Tabakovil raskekujuline kopsupõletik.

Näitleja ja lavastaja, Tsehhovi-nimelise Moskva Kunstiteatri ja Tabakerki kunstiline juht Oleg Tabakov (82) toimetati täna haiglasse äärmiselt raskes seisundis, öeldi Interfaxile teatri pressiteenistusest.

Samas öeldi Tabakerki pressiteenistusest Interfaxile, et Tabakov viibib plaanilise jälgimise all ning reanimatsioonist ei ole juttugi. Tabakerkist väideti, et teatrijuht viibib stomatoloogilisel ravil teatri liidu tegelaste kliinikus, ning lisati, et tänane etendus Tabakerkis jäetakse ära tehnilistel põhjustel.

Moskva Kunstiteater aga teatas kodulehel, et Oleg Tabakovi 80. sünnipäevaks lavale toodud „Juveliiri juubeli“, kus vanameister mängib peaosa, 29. novembri etendus on muudetud. Selle põhjust ei ole toodud.

Eakal Tabakovil on tervis ka varem trikke teinud. Tänavu septembris kutsuti talle enne etendust kiirabi, kuid siis põhjendati seda teatris hambavaluhooga. Hiljem teatati, et teatrijuht tunneb end normaalselt.