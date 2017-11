Pakistani justiitsminister Zahid Hamid astus pärast terve nädalavahetuse kestnud vägivaldseid meeleavaldusi tagasi ning Pakistani valitsus vabandas rahva ees. Protestide põhjuseks oli sõnastuse väidetav muutus valitsuse liikmete ametivandes.

Juba mitu nädalat on konservatiivsed pakistanlased nõudnud, et justiitsminister Hamid tagasi astuks. Nädalavahetusel oli meeleavaldajate meeleolu eriti vihane ning kaks inimest sai kokkupõrgetes armeega surma. Esmaspäeval teatas minister tagasiastumisest ja meeleavaldajad hakkasid aegamööda laiali minema.

Zahid Hamid (AFP / Scanpix)

Mis põhjustas sellist pahameelt? Nimelt hakkas ringlema kuulujutt, et justiitsministeerium plaanib muuta valitsuse liikmete ametivande sõnastust. Muudatus puudutanuks prohvet Muhamedi mainimist vandes.

Valitsus on rahva ees vabandanud ning kinnitas ka, et selline muudatus ametivandes polnud üldse plaaniski. Ka Hamidi ametlik vabandus ja kinnitus, et „armastab prohvetit kogu südamest“ ning on „valmis tema nimel surema“ meeleavaldajaid ei lepitanud. Rahvale anti korraldus neljapäevaks laiali minna, kuid selle asemel kogunesid rahvamassid pealinna Islamabadi viivale maanteele, kus nad liiklust häirisid ja blokeerisid. Nädalavahetusel üritas valitsus sõjaväe abiga rahvamassi laiali ajada. Kokkupõrkes sõjaväega sai aga kaks inimest surma.

Protestijad kogunevad Islamabadi suunduval maanteel. (AFP / Scanpix)

Väidetavalt hereetiline muudatus ametivandes ei oleks prohvet Muhamedi nime vandest ära jätnud või mittekohustuslikuks teinud, vaid kõigest sõnastust pisut muutnud. See aga pole paljude süvausklike pakistanlaste meelest korrektne sõnakasutus ning võib nende sõnul pikemas perspektiivis muuta valimisi ja riigi juhtivtöötajaid puudutavaid seadusi. Justiitsminister teatas ametist lahkumisest esmaspäeval.