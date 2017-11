„Terve keha võbeleb,“ saan ühe laevakaitsja lähedaselt sõnumi. On esmaspäeva hommik. Kell näitab 8.40 Eesti aja järgi. Indias, kus mehed on kohtuotsuse ootel, tiksuvad seierid juba esimesi lõunatunde. Käimas on tõeline närvidemäng nii kodus lähedaste seas, kui kaugel Indias. Seda võiks võrrelda lausa paanikaatakiga. Kas mehed kuulutatakse süütuiks või jäävad trellide taha?

Et enne seda, mil otsustatakse meeste saatus, on kohtul ees veel kolm-neli juhtumit. Nii kardetakse kodus sedagi, et otsust esmaspäeval teha ei jõuta.

Ajavahet arvesse võttes loevad lähedased mitte enam tunde vaid minuteid.

Kell on Eesti aja järgi 12. Otsus peaks juba teada olema, aga uudiseid ikka pole.