„Ega hea suhe pea tingimata tähendama seda, et kogu aeg ollakse ninapidi koos,“ leiab laulja ja basskitarrist Karl-Erik Taukar, kelle kooselu ansambli Põhja-Tallinn endise solisti Kerli Kivilaanega on kestnud ligi kolm aastat. „Inimesed jäävad kokku ju isegi siis, kui üks on vangis. See kõik on võimalik.“

Karl-Erik (28) tõdeb hommikusöögil bravuuritar Anu Saagimiga, et praegu jagub neil Kerliga (24) ühiseid hetki piisavalt. Ehkki laulja ei salga, et ta esinemisgraafik on tihe. Eesti ühel enimnõutud, tänavu kolm muusikaauhinda noppinud meesartistil tuleb mõni päev anda koguni viis kontserti. Lisaks võib teda peagi näha taas teleekraanil saate „Eesti otsib superstaari“ juhina ning ettevalmistust nõuab 29. detsembri suurkontsert Saku Suurhallis.