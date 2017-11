Hispaania vutiliigas peeti nädalavahetusel oodatud duell. Ei, tegemist polnud Barcelona ja Madridi Atletico omavahelise madistamisega. Kataloonia suurklubi vastaseks oli hoopis nende lähim jälitaja Valencia.

Tabelis teist kohta hoidev Los Murciélagos ehk nahkhiireklubi osutas 24kordsele Hispaania meistrile tulist vastupanu ja tasuks tuli 1:1 viigitulemus. Ometi ketravad kõik väljaanded Lionel Messi lugemata jäänud väravast ning uusi prille vajavast äärekohtunikust.

Tõsi, väravajoonetehnoloogia olemasolu korrall ei räägiks me sellest, ning juba järgmisel aastal on La Ligas kasutusel alatasa jututeemaks olev videokohtunik. Niimoodi saab püksiauku lappida küll, kuid Barcelona fänne see praegu ei lohuta. Barcelona avavärav oleks pidanud sündima 30. minutil, kui Valencia puurilukk Neto pudistas Lionel Messi kauglöögi jalgevahelt üle väravajoone. Kahjuks või õnneks jäi tabamus aga lugemata. Tol hetkel suluseisuliinil olnud äärekohtunik polnud õigel joonel (väravaga), et korrektselt fikseerida, kas pall ületas väravajoone või mitte.

Paradoksaalsel kombel ei teinud arbiter ka midagi valesti, sest, nagu rõhutab Eesti jalgpalliliidu peakohtunik Uno Tutk – vilistada tuleb ainult seda, mida näed, mitte seda, mida arvad nägevat.

Ju ta siis ei näinud.