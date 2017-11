Mõnikord on nii, et meie vead osutuvad just selleks, mis vastassoole huvi pakub ja meeldib. Asjad, milles oleme häbelikud ja arglikud - need võivad sageli olla kõige armsamad ja mõjuda meestele võrgutavalt. Bright Side kirjutab, et kindel on see, et mehe jaoks võib nii mõnigi naise omapära väga meeldiv olla, kuigi naisel endal on seda raske uskuda. 7 omadust, mis naisi atraktiivsemaks muudavad!

1. HIGI

Väljaspool jõusaali ei naudi meist keegi higistamist, kuid higis leidub midagi, mis tõmbab vastassugu. 2. NAKKAV NAER Psühholoogid väidavad, et kui me kohtame kedagi, kes ajab meid siiralt ja lakkamatult naerma - see on märk, et tekkida võiks hea suhe. 3. PRILLID Uuringud on näidanud, et mehed peavad prille kandvaid naisi seksikaks ja atraktiivseks. 4. ÕRNAD PÄEVITUSRANDID Õrnad päevitusrandid jätavad meestele mulje, et oleksid justkui natuke end neile paljastanud. See püüab meeste tähelepanu ja tekitab neis tunde, et nad tahavad sind puudutada. 5. SASSIS JUUKSED Sassis juuksed ja loomulikud lained sinu kiharates - meestele meeldib. Lohakalt krunni seatud juuksed - jälle kindel valik! 6. MEIGIVABA VÄLIMUS Teadlased on jõudnud tulemusteni, et 40 protsenti inimestest leiab, et naised ilma meigita on palju atraktiivsemad. 7. KÕHUKE