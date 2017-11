President Kersti Kaljulaid andis täna Kadriorus üle Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia vabakunstnik Katja Novitskovale, kelle looming paikneb visuaalkultuuri ja ulme ristpunktides. „Mul on erakordselt hea meel anda täna üle preemia ühele meie säravale tähele kunstitaevas. Kunst on keel, mis tõlget ei vaja. Sestap ei ole oluline, kus paikneb sinu molbert,“ ütles president Kaljulaid auhinna üleandmisel ja tänas Katja Novitskovat, tänu kellele teab Eesit palju kunstisõpru üle maailma. “Noorest kunstnikust saab kord kogenud kunstnik ja seejärel juba eakas guru, aga seejuures on oluline mitte täiskasvanuks saada,” lisas president Kaljulaid. “Esimese vabakunstnikuna selle preemia saamine ei ole suur sündmus mitte ainult mulle,” ütles Katja Novitskova. Kuna Katja tegutseb peamiselt Berliinis ja Amsterdamis, oli tal hea meel, et juba uuel aastal saab ka kodupublik tema töödega lähemalt tutvuda, kui KUMU avab oma kaasaegse kunsti programmi tema isikunäitusega, mis on üldse esimene Eestis.

Katja Novitskova on Eesti kunstnik, kes oli pikka aega rohkem tuntud rahvusvahelisel kui kodumaisel areenil. Tema looming paikneb visuaalkultuuri ja ulme ristpunktides, tuues välja, kuidas sci-fi-fantaasiatest on nüüdseks saanud igapäevane tegelikkus. Oma 2010. aastal alustatud projektiga „Post-internet Survival Guide“, mis oli üks esimesi post-interneti-stiilis kunstiteoseid, kirjutas ta end ka kaasaegse kunsti ajalukku ja tema fotoskulptuuridest on kujunenud selle suuna õpikunäide.

Novitskova teoseid on näidatud ka New Yorgi Moodsa Kunsti Muuseumis ja rahvusvaheline kunstiportaal Artnet valis ta möödunud aastal 50 Euroopa kõige huvitavama kunstniku hulka. Sel aastal sai tema skulptuure näha New Yorki City Hall Parkis ja hiljuti lõppenud maailma suurimal ja vanimal kunstinäitusel, 57. Veneetsia biennaalil, kus Eestit esindas tema näitus „Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud“. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia on mõeldud kuni 35-aastastele Eesti kultuuritegelastele, kelle saavutused on leidnud laialdast tunnustust või kelle looming ning kunstiline tegevus on oluliselt kaasa aidanud Eesti riigi ja kultuuri tutvustamisele maailmas.