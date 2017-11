Leedsi kohus Inglismaal mõistis eluks ajaks vangi 16aastase tüdruku, kes tappis 9. jaanuaril Yorki lähistel noaga seitsmeaastase koolitüdruku. Tapjal avaneb võimalus taotleda ennetähtaegset vabastamist kõige varem viie aasta pärast, vahendab BBC. Veretöö motiiv jäi lõpuni välja selgitamata. Väidetavalt pidas tapja ohvrit robotiks.

Põhja-Inglismaal Yorki lähistelt Woodthorpe´i mänguväljakult leidsid koeraga jalutanud kohalikud tänavu 9. jaanuari pärastlõunal väikese teadvusetu koolitüdruku. Lapse kõril ja rinnal olid lõikehaavad. Tüdrukus tunti ära kilomeetri kaugusel elav seitsmeaastane Katie Rough. Kohale kutsuti nii tüdruku vanemad, politsei kui ka kiirabi.

Katie ema Alison Rough langes verist tütart nähes karjudes põlvili: “Ei! Ei! Ei! See on minu väike tüdruk! Aidake kutsuda kiirabi!” Kiirabi toimetaski raskelt haavatud lapse Yorki haiglasse, kuid oli juba hilja. Arstid tunnistasid tüdruku surnuks. Kohtumeditsiiniline ekspertiis selgitas hiljem välja, et Katie ei surnud haavadesse, vaid ta lämbus surnuks.

MATUS: Seitsmeaastane Katie Rough saadeti viimsele teekonnale 13. veebruaril Yorki katedraalist. Leedsi kohus mõistis läinud reedel tema tapjale eluaegse vanglakaristuse. (PA Wire / Scanpix)

Veretöö vapustas kogu Suurbritanniat