Inglismaal Leedsis hukkus laupäeva hilisõhtul rängas liikusõnnetuses viis inimest, vahendab BBC.

Surma said kolm teismelist (12aastane ja kaks 15aastast) ning kaks noort meest (24- ja 28aastane). Neist kahe maine teekond lõppes õnnetuspaigas ja kolmel hiljem haiglas. Veel on on teada, et kaks ohvrit, 12aastane ja üks 15aastastest, on vennad. Vanim hukkunu on aga kahe lapse isa, kelle naine ootab kolmandat last.

Politseinikud vahistasid kohapeal kaks 15aastast noorukit, kellest üks oli tõenäoliselt suure kiirusega vastu puud sõitnud auto roolis.

Politseinikud ei osanud veel ka esmaspäeva hommikul öelda, kas surmasaanud sõitsid kõik autos, või jäi mõni neist teelt välja kihutanud sõidukile juhuslikult ette.