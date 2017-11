Kohus karistas 68aastast Gerry Joyce´i ja 73aastast Charles Lowe´i avaliku korra rikkumise eest 235 naelsterlingi suuruse rahatrahvi ja veel kahe Nottinghamis asuva kaubanduskeskuse külastamiskeeluga, vahendab The Nottingham Post.

Need inglise pensionärid tabati tänavu 12. septembril Nottinghamis kaubanduskeskuse Victoria Centre tualetis seksimiselt. Toimuvat pealt näinud turvamees kutsus kohale politseinikud. Kõige kummalisem on kogu loo juures see, et mehed teineteist varem ei tundnud ja soov armatseda tekkis neil spontaanselt.