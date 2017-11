"Täna India Chennai kohtust saabunud otsus, et Eesti ja Briti laevakaitsjad on süüdistustest õigeks mõistetud, on emotsionaalselt muidugi kauaoodatud ja positiivne," kirjutab europarlamendi liige ja endine välisminister Urmas Paet Facebookis. "Ma väga loodan, et see tähendab lõpuks neile meestele ka vabadust."

"Ometi teeb mind ettevaatlikuks teade, et India prokuratuuril on õigus ka see otsus 90 päeva jooksul veel edasi kaevata. Ma ei tea veel, mida see tähendab ja kas see võib jätkuvalt takistada meie laevakaitsjate kojupääsu.

Ja isegi, kui kohtusaaga nüüd tõesti lõpeb ja Eesti laevakaitsjad koju saavad, on nad siiski India politsei ja kohtuorganite tegevuse ja tegevusetuse tõttu kaotanud neli aastat oma elust. Seda on väga palju. Eriti, kui see kõik on olnud põhjuseta ja alusetult süüdistatuna.