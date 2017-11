Nüüdisajal on enamikul meist hinnalised nutitelefonid, mille kaitsmiseks

on hädavajalik kvaliteetne tagus.



Kvaliteetsus pole aga ainus tähtis asi – erineva stiili, värvide ja

kujuga tagustega rõõmustad silma! Nimelt tekib pidevalt emotsioon, et

sul on jälle uus ja äge telefon!



Veebipood TAGUS.EE rõõmustab kliente uskumatult suure hulga erinevate

telefonitagustega. Valikus on palju taguseid, kaasi ja muid vidinaid

erinevatele nutiseadmetele ja erinevatele mudelitele. Niisiis, kui vajad

armsale inimesele kingitust, kuid ei tea, mis see olla võiks, siis on

ehk telefonitagus vastus Sinu küsimustele!



Lisaks on TAGUS.EE valikus ka palju rahakotte ja kaarditaskuid nii

meestele kui ka naistele. Samuti nutiseadmetele mõeldud karastatud

esiklaasid, mis kaitsevad Sinu nutiseadme ekraani kriimustuste ja tolmu

eest ning hoiavad ekraani tervena ka telefoni kukkumise korral. Lisaks

vee kõrvaklapid, autovidinad ja palju muud.



Vaata täpsemalt SIIT!