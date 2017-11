Kui lapsed kasvavad, siis meie vanematena ei taha, et nad kasvavad ainult igapäevaselt lasteaias käies ja seejärel koju tulles. Tuleb leida ka arendavaid tegevusi kultuurielus, millega neile meeldiks tegeleda. Niisiis, meie jaoks, kes me tegutseme showbusiness’is, on kõige lähedasemad laulmine, tantsimine ja esinemine. Minu mõlemad tütred näitasid üles huvi tantsimise, liikumise ja teiste taoliste asjade suhtes. Kõigepealt me proovisime seda Sissiga. Tegelikult me isegi proovisime Sissit balletikooli panna. Ja siis tuli suur “Ei!”. Seejärel üritasime Lisat tantsimise juurde tuua. Tema on see, kes näitas tõeliselt selle vastu huvi üles, tema on see, kes liigub. Ta tegi nii palju nalju ja õrritas oma õde, kui ta oli väike tüdruk.

30. novembril Salme kultuurikeskuses toimuval Dave Bentoni ja tema sõprade galakontserdil "Golden Classics" astuvad üles ka Dave tütred Sissi Nylia ja Lisa Jennifer, kusjuures Sissi laulab ja Lisa esitab tantsukava. Isa ja tütarde ühine esinemine on kui kokkuvõte pereliikmete kutsumustest, sest Dave on tuntud väga hea muusikuna, tema abikaasa Maris Benita aga tantsu- ja fitnessiõpetajana. Nende tütred kannavad nüüd edasi oma mõlema vanema elutööd. Oma tütarde teest tantsu ja laulu juurde räägib lähemalt isa Dave Benton.

Sissi jällegi üritas laule laulda, sest see on Sissi huvi – laulmine. Ja kui Sissi laulis, siis Lisa samaaegselt tantsis tema ümber, tegi lollusi ja sellega hävitas kogu Sissi nii-öelda esinemise. See oli see, mida tema teha tahtis. Ja Sissi muidugi karjus samal ajal: “Papa! Emme! Vaadake, mida ta teeb, ta rikub kõik ära!”. Aga see ei häirinud Lisat – ta käis edasi-tagasi ja jätkas oma tegevust. Ma arvasin sel ajal, et ta läheb tsirkusesse, kogu see akrobaatika, naljad ja liikumine, mida ta tegi, eeldas seda. Aga ta võttis tantsimist väga-väga tõsiselt. Ta ema tahtis alati, et ta tantsiks. Lisa viis selle tõesti kõrgete piirideni. Ja tal on endiselt ruumi veel kõrgemale tõusta. Ta on jõud, millega arvestada.

Räägime ka Sissist. Sissi laulab?

Sissi laulab ja on sellele päris tõsiselt pühendunud.

Sissi Benton

Sul on olnud temaga koos palju kontserte. Kui palju? Kas mäletad esimest?

Jah, on palju olnud. Sissiga alustasime koos kontsertide andmist umbes 10 aastat tagasi. Ta oli siis 8-aastane ja lõi kaasa minu jõulukontserdil. ETV näitab selle kontserdi salvestust veel tänapäevalgi igal jõuluajal. See oli hämmastav! Ma arvan, et kui ta laulaks seda sama laulu, mida ta seal laulis, siis see oleks totaalselt midagi muud. Nüüd on ta täiskasvanu. Eelmisel nädalal oli mul kontsert Viru hotellis ja Sissi esines koos minuga – see on imeline. See, kuidas inimesed reageerivad, kuidas inimesed teda vastu võtavad. Super!

Tal on võimas hääl, aga ta oskab ka publikuga suhelda. Kas sina õpetasid talle seda?

Jah. Osaliselt õpetasin, osaliselt mitte. Pole midagi ilusamat sellest, kui noored talendid näitavad osakest iseendast. Midagi, mida keegi ei saa neile õpetada. See karisma, mis on Lisal siis, kui ta tantsib – Sissil on samasugune siis, kui ta laulab. Seda ei ole võimalik õpetada ja seda ei saa kelleltki kopeerida. See on miski, mis tuleb sinust enesest. Sügavalt tuleb tõeline sügavus välja! Ja see on kõige ilusam asi, mis sul olla saab. Reaktsioon kontserdil, mille andsime eelmisel kuul Kirna mõisas, oli eriline – inimesed nutsid. Istusid, vaatasid teda ja nuuksusid. Seda sa ei õpeta. See on miski, mis sul on olemas, miski, mille Universum on sulle andnud.

Paar aastat tagasi nägid kaks tantsijat New Yorgist Lisat tantsimas ja nad ütlesid: “Saatke ta julgelt meile. Me võtame ta vastu ja hoolitseme ta eest”. Ja need olid professionaalsed tantsijad.

Nad olid siin Eestis? Miks?

Jah, nad olid siin pulmas, kus me esinesime. Pulmapaar oli professionaalsed tantsijad. Lisa tantsis avatud põllul rohul. Nad vaatasid seda ning pisarad voolasid. Ja siis nad ütlesidki, et kui ta on 16, siis saatke ta meile New Yorki. Ja taaskord – ei ole olemas õpetajat, kes saaks seda õpetada. Inimesele võib öelda, et tantsi või esine südamest. Mina ise ütlen õpetades alati, et kui sa ei tunne laulu, siis ära laula seda. Kui sa tunned laulu ja tead, millest sa laulad – tee seda. Sama käib ka tantsimise kohta. Kui sa ei tunneta seda, ära tee seda. Ära puutu seda. Kui sa ei tea, kuidas esineda, ära tee seda. Sulle peab meeldima see, mida Sa teed. Sa pead seda tundma. Ja siis see tuleb välja. Jumal tänatud – neil mõlemal on see olemas.

Laulja ja tantsija amet ei ole sugugi lihtne, tead seda ise omast käest suurepäraselt. Oled siiski õnnelik, et sinu tütred on valinud just need teed?

See on midagi sellist, mida sa ei saa kontrollida. Vanemana ei ole sul lubatud seda kontrollida. Ma oleksin väga õnnelik, kui temast saaks advokaat ja ta annaks kõigile tuupi. Aga kui ta ei ole õnnelik seda tehes, siis miks ta peaks? Ma oleksin õnnelik, kui temast saaks maadleja. Aga kui ta pole seda valides õnnelik? Mulle väga meeldiks kui ta on show-artist, esineja. Aga kui ta pole seda tehes õnnelik, siis mina ei saa teda selleks sundida. Seda, mida sa teed tuleb teha tundega, südamega, ideedega, initsiatiiviga. Ja keegi ei pea seda mõjutama.

Mida ütlesid sinu vanemad kui teatasid neile, et sinust saab laulja?

Minu vanematel oli mulle ainult üks nõudmine – et ma lõpetaksin kooli ära. Neid ei huvitanud, kas minust saab vaibapanija või president. Lõpeta oma kool ära, saa oma haridus kätte – tee seda. Peale selle pole miski oluline. Sul on haridus! Mu ema nägi mind alati töötamas pangas või midagi sellist, kujutles mind ülikonnas ja lipsus. Mu isa kujutas mind alati ette ehitamas paati või maja. Isa tahtis mind saata tehnikakooli, ema tahtis mind saata ärikooli. Aga nad ei takistanud kunagi mind esinemast. Minu isa alati jälgis, mida ma tegin, millega tegelesin, millised ideed mul olid. Alati. Ja mu ema tegi sama. Nad muretsesid selle pärast, et ma ei läheks liiale. Et ma ei teeks liiga palju ja unustaks oma teisi asju. Ma tunnistan, et ma ei olnud just kõige lihtsam laps, keda kasvatada, kuna mul olid minu oma ideed.

Lisa hakkas tantsima 6-aastaselt, Sissi hakkas laulma 2-aastaselt. Kui vana sina olid, kui mõistsid, et need on sulle mõeldud?

Ma arvan, et ma olin siis väike poiss, 4-5-aastane. Kui olin laps, siis mu vanemad pidid mind pidevalt otsima mööda maja ja aeda taga, kuna ma olin ennast pesumasina juurde lukustanud – seisin seal harjavarrega, laulsin ja andsin ihuüksi kontserti. Sulgesin kõik aknad ja olin seal, ilma et keegi teaks. Ja mul oli terve kontsert. Kuni lõpuks keegi tuli ja hõikas: “Oled Sa seal?”. Ja ma tegin seda nii kaua, kuni oli 14-15-aastane. Tegin seda endiselt – panin ennast luku taha ja laulsin tundide kaupa.

Oli sul siis ka mõni lemmiklaulja?

Jah – kõik lauljad!