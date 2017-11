Oled märganud aluspükse vahetades, et pükste jalgevaheline ala on justkui värvi muutnud?! Jääb mulje, et pesu oleks sealt justkui pleekinud ja jätab suisa valgendatud mulje?!

Esimesed muremõtted võivad tuua ärevuse, et äkki on midagi tervisega lahti, kirjutab The Sun.

Mõni mõtleb võibolla, et asi on kehvas materjalis, mida aluspesu tegemiseks on kasutatud.

Tegelikult on asi palju lihtsam! Muretsema ei pea, sest tegu on üsnagi normaalse asjaga!

Terve tupe ph väärtus on 3,8-4,5. Arvestades seda, et õrna koha ph-tase on happeline, siis ei tundugi rikutud püksikud nii suure probleemina. Eriti veel, kuna see annab kinnitust, et su intiimpirkonna ph-tase on normaalne ja viitab heale tervisele.