Staažikas teletöötaja Reet Linna (73) ütleb, et mobiiltelefon on hädavajalik ning tema ilma telefonita kodust ei lahku.

Reet sai enda esimese mobiiltelefoni üsna kohe, kui need vabamalt kättesaadavad olid. „Oma esimesest telefonist mäletan ma, et see oli suhteliselt suur nuppudega Ericsson ning eriti meeldis mulle selle käed-vaba süsteem, mis minu kui autosõitja jaoks oli toona ja on ka praegu väga oluline,“ ütleb Reet.

Esimese telefoniga harjumine sujus kenasti, sest kõige enam kasutas ta seda ikkagi helistamiseks või sõnumite saatmiseks. Mobiilitelefoni juures peab tema kui pikaaegse kogemusega roolikeeraja oluliseks kasutusmugavust just sõidu ajal. „Kui pimedal ajal keegi helistab, siis peab ekraan ikka piisavalt hele olema, et näeks, kes parasjagu liinil on.“

Reeda esimese telefoni ostu ajendiks oli praktiline vajadus, et ta oleks pidevalt kättesaadav ning et tal endal oleks võimalik tarvilikel hetkedel inimestega ühendust võtta. Ka praegu, aastaid hiljem, kasutab Reet telefoni peamiselt helistamiseks ning sõnumite saatmiseks. „Seal on ka mõned sellised funktsioonid, mida ma kunagi ei kasuta,“ nendib ta.

Oma tänasest telefonist rääkides ei saa Reet üle ega ümber just autosõitu toetavatest funktsioonidest. Eriti oluliseks peab ta navigeerimise võimalust ning parkimist lihtsustavaid lahendusi.

Mida peab mitmekümne aastase kogemusega mobiilikasutaja telefoni juures eriti oluliseks?

Reet leiab, et mobiilid on läinud liiga suureks. „Naisterahvad, kes lähevad näiteks teatrisse või kontserdile, peavad tänapäeval eraldi mõtlema sellele, kuhu pista oma telefon,“ sõnab Reet, kelle arvates võiks telefon olla väiksemõõduline.

Telefoni kasutades on Reeda jaoks kõige raskem see pool, mis puudutab igasugust tarkvara ja rakenduste uuendamist. Erinevad ekraanile ilmuvad sõnumid ajavad telefonikasutajat pigem segadusse ning nagu paljud teised, peab ka Reet vahetevahel abi saamiseks nooremate poole pöörduma. Õnneks on tal poeg, kes nendes küsimustes alati aitab.

Üldiselt usub Reet, et telefoni kasutamine peaks olema võimalikult lihtne. Nii näiteks meeldib Reedale teha telefoniga pilte, sest neid on lihtne teistega jagada. Ometi on juhtunud sedagi, et lapselapsest tehtud kaunid fotod saatmise asemel hoopis kustuvad. Veel siiamaani on tal meel selle intsidendi pärast mõru.

Telekorüfee kinnitab, et tal pole tänapäeval laialt levinud nutisõltuvust, aga kui telefon ikka koju jääb, siis ta sellele järgi läheb. Ette on tulnud näiteks selliseid hetki, kus telefon kodus ära kaob. Siis abistab lauatelefon, millelt helistades oma kalli kaaslase ikka diivani alt või selle vahelt üles leiab!

Mida Reet aga telefonidele lisaks? Vastus on, et nupu, mis oleks otseühenduses kellegi lähedasega, kes teab, kuidas käituda, kui omanik seda nuppu vajutab. „Sa ei tea kunagi, mis sinuga võib juhtuda – teadmine, et keegi on vaid nupuvajutuse kaugusel, lisab palju enesekindlust,“ selgitab ta.

