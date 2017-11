1968. aastal asutas Charles Manson, kellest sai hiljem üks kurikuulsamaid vange, sekti ning hakkas seda nimetama Perekonnaks. Omaaegsetel kohtuistungitel võtsid niinimetatud perekonna enamus liikmetest häbi ja süüd tundmata kõik mõrvad omaks. Enamik kohtualustest olid noored naised, kes olid põgenenud oma kesk- või kõrgklassi kodudest. Tänaseks on siit ilmast lahkunud Perekonna viis liiget – Manson, kes suri tänavu 19. novembril, ning neli surma mõistetud jüngrit. New York Times uuris aga, mis on saanud Perekonna teistest liikmetest.

Susan Atkins

Susan Atkins kuulus keskklassi ning oli tasane tüdruk, kelle vanemad olid alkohoolikud. Naise sõnul kasutas teda lapsepõlves seksuaalselt ära üks meessoost sugulane. Susan lahkus kodust, olles 18 aastat vana. Õige pea kohtus ta Mansoniga, kes andis talle uue nime - Sadie Mae Glutz. 1969. aastal sünnitas ta poja, kes temast hiljem lahutati ning teise perre adopteeriti. Samal aastal ta vahistati ning mõisteti süüdi Mansoni sõbra, Gary Hinmani tapmises. Tol hetkel ei olnud politsei veel teadlik, kes oli Tate mõrva taga. Hiljem selgus, et just Atkins oli see, kes naist pussitas ning oma ohvri verdki jõi. Atkins, kel puudus igasugune vabanemisvõimalus, suri 2009. aastal naisetvanglas, olles 61aastane. Surma põhjuseks oli ajuvähk.

Susan Atkins 70-ndail (Reuters / Scanpix)

Susan Atkins 2009. aastal (Reuters / Scanpix)

Patricia Krenwinkel

19aastane Los Angelest pärit sekretär liitus sektiga pärast kohtumist Mansoniga ühel peol. Krenwinkel tunnistas, et kolm päeva pärast tutvust oli ta romantilise suhte nimel valmis loobuma kõigest. Ka tema oli osaline Tate majas aset leidnud tapmistes. „Me rüselesime murul,“ meenutas naine kohtus. „Mäletan, et ma muudkui pussitasin ja pussitasin teda,“ ütles Krenwinkel Abigeil Anne Folgeri tapmist meenutades. Tänaseks on Krenwinkel 69aastane ning kannab karistust Californias asuvas Corona naistevanglas. Kuna ta on vanglas viibinud juba 47 aastat, on ta omamoodi rekordiomanik - mitte ükski naine Californias pole nõnda kaua vangis viibinud. Tema vabadusse pääsemise palveid on tagasi lükatud 13 korral.

Patricia Krenwinkel aastal 1970 (AP / Scanpix)

Patricia Krenwinkel aastal 2011 (AP / Scanpix)

Leslie Van Houten

Van Houten tunnistas, et pussitas Tate majas viibinud naist 14-16 korda. Kohtus tunnistas ta, et pärast lahkumist võttis ta külmikust kaasa kakaod ning juustu. Hiljem sai temast Corona naistevanglas eeskujulik vang. Ta oli rahumeelne ning kahetses juhtunut. Van Houten on öelnud, et pani võikad teod toime ajal, mil ta kannatas LSD tarvitamisest tingitud vaimuhaiguse all. „Uskusin, et ta on Jeesus Kristus,“ on Van Houten öelnud. Septembris, pärast 20 tagasi lükatud armuandmispalvet, pääses ta viimaks vabadusse. Leslie Van Houten on 68aastane.

Leslie Van Houten (AP / Scanpix)

Linda Kasabian