Õhtulehe toimetusse on mitmest nurgast jõudnud kuuldused, et ülipopulaarne elektroonilise muusika festival Weekend, mis seni toimunud Pärnu rannas, kolib tuleval aastal pealinna.

Weekend on juba mitmel aastal toonud Pärnu randa kümneid tuhandeid tantsumuusikasõpru, kes pool nädalat suvepealinnas suurt pidu pidanud. festivalil on üles astunud mitmed oma ala tipud, kes just muusikapeo toimumise hetkel elektroonilise muusika maailma tipus olnud.

Möödunud aastal kolis Weekend Pärnu rannas pisut teise kohta, sest senises toimumiskohas pidi algama hotelli ehitus. Nüüd käivad aga kuulujutud, et uuel aastal tuleb suurfestival pealinlastele lausa koju kätte ning saab toimuma Tallinnas.