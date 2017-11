Ilukirurgia ei ole ammu enam tabuteema ning kõige sagedamini tehtav iluoperatsioon on rindade suurendamine. Rinnad on suur osa naise identiteedist ja enesepildist ning soov olla oma kehas õnnelik on väga loomulik ja tervitatav. Arvestades arenguid tehnoloogias, kus implantaadid on pea et 100% loomuliku tunnetusega ning kuni 30% kergemad võrreldes sellega, mis need varem olid, tekib vahepeal mõte, et küsimus ei ole enam “kas lasta paigaldada omale rinnaimplantaadid”, vaid “kas leidub põhjuseid, miks seda mitte teha?”

See suurendab enesekindlust. Naised, kes ei ole päris lõpuni rahul oma välimusega, demonstreerivad oluliselt paranenud enesehinnangut peale rinnasuurendusoperatsiooni. Mitmed teaduslikud uurimustööd annavad tunnistust faktile, et protseduur parandas oluliselt nende minapilti, tõstis enesehinnangut ja seeläbi ka enesekindlust. Võimalus tunda ennast oma kehas “koduselt” suurendab õnnetunnet ning seda rahulolu kasvu on keskmiselt mõõdetud enam kui 4.2 punktise tõusuga Rosenbergi skaalal.

Ebaproportsionaalselt väikesed rinnad. Mikromastia on meditsiiniline konditsioon, kus naise rinnad ei arene piisavalt puberteedi lõppemise ajaks. Absoluutset definitsiooni mikromastiale ei ole, kuna rindade suurus varieerub äärmiselt palju, kuid kokkuvõtlikult võib seda kirjeldada suhtena keskmise naise rinna suuruse ning inimese enda arvamusega sellest, et tal on liiga väikesed rinnad. Mikromastia all kannatavad naised tunnevad sageli alasti olles häbi. Rinnaimplantaadid võimaldavad naisel saada välimuse, mida ta ihaldab ning keha, milles ta ennast siiralt hästi tunneb.

Üks rind on suurem kui teine. Paljudel naistel on asümmeetrilised rinnad. Olgu põhjuseks mikromastia, ebaühtlased östrogeni tasemed, kasvusprindid puberteedieas või mõni muu põhjus, kuigi see konditsioon ei ole üldlevinud, võib sellel olla suur mõju naise enesehinnangule ning -kuvandile.

Hiljutine kaalukaotus. Kiire või suure kaalukaotuse tulemusena võivad rinnad kaotada oma täidluse ja loomulikult kauni kuju. Rinnaimplantaatide panemine võimaldab täidlast büsti minetamata seejuures sihvakat taljet ning kaalukaotuse tulemusena saavutatud saledust.

Rindade kuju muutus rasedusejärgselt. Emaduse tagajärjel kaotavad paljudel naistel rinnad oma algse kuju – need muutuvad väiksemaks või on “kottis”. Värsketel emadel pole põhjust muretseda, et uued rinnad lapse tervist või võimalust imetada kuidagi mõjutavad.

Mastektoomia. Naised, kes on pidanud rinnavähi tulemusena laskma teha mastektoomia, mis on ühe või mõlema rinna kirurgiline eemaldamine, igatsevad terviklikku ja tervislikku figuuri. Rinnaimplantaadid võimaldavad seda.

Soov puhuda uus elu sisse seksuaalelule. Uurimused on tõestanud, et naised, kes läbivad rinnasuurendusoperatsiooni, kogevad valdavalt positiivset muutust oma sekselus. Täheldatakse suurenenud erutumistasemeid ja kasvanud naudingut seksist.

Riided istuvad seljas paremini. Enamik naisterõivaid on disainitud C-korviga naisi silmas pidades. Parem moetunnetus üksi ei ole kindlasti põhjus lasta omale suuremad rinnad panna, kuid arvestades juurde ülejäänud positiivsed tegurid, on see meeldiv lisandväärtus üldise elukvaliteedi parandamisele.

Soov näida nooremana. Vanuse ja elastiini loomuliku kadumisega nahast võib täheldada rindade vajumist. Ühtlasi kipuvad rinnad vananedes väiksemaks muutuma. Rinnaimplantaadid üheskoos rinna tõstmise protseduuriga taastab noorusliku väljanägemisega büsti, mis omakorda panustab ka terve figuuri nooremana näimisele.

Rinnasuurendus on taskukohasem kui arvatakse. Me elame ajastul, mil oma keha on võimalik kujundada vastavalt soovidele. Mis on aga veel vägevam, on see, et säärased võimalused on ligipääsetavad kõigile. Tänu paindlikele makselahendustele on võimalik oma unistuste keha kinkida omale kõigest väikese kuutasu eest.

Tallinnas pakub tasuta rinnasuurenduskonsultatsiooni www.thehealthclinic.eu.