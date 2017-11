Ei mingit kortsude silumist ega iluvigade peitmist - kõik on ehe ja aus!

Vituse apteek on avaldanud reklaami, mis kutsub inimesi oma naha eest hoolitsema, vahendab Bored Panda.

Reklaamid üritavad enamasti kõike ilustada. Nii pole modellidel kortse, ei ühtegi venitusarmi ega märki tselluliidist. Üks Norra apeteek on läinud oma reklaamiga aga teist teed. Nii näitavad nad ausalt, kuidas meie nahk iga aastaga vananeb.

Videol on näha, kuidas muutub meie nahk ja ihu imikust raugani välja.

Osalema on otsitud naised vanusest 0-100, kes esindavad erinevaid rasse, suurusi ja kehakujusid. Lisaks vananemise ehedusele - see video näitab, et ilu seisnebki eelkõige meie tarkuses ja isikupäras.