Kõige hinnalisem vara sellel planeedil on hoomamatu, käega katsumatu ja uuendamatu. See on aeg. Me sünnime teatud hulga minutite, päevade, nädalate ja aastatega. See on meile antud aeg, mida me ei saa mitte kunagi tagasi ja mida meil on kohustus kulutada targalt – elades täisväärtuslikku ning rikastavat elu.

Jõulud, mida sageli iseloomustab lisaks õdusatele kaminaõhtutele pereseltsis ka toiduga liialdamine, on tulekul ning just seetõttu on paslik teha siinkohal enesele väike meeldetuletus selle vääramatu tõe kohta. Meie aeg on piiratud ja just seetõttu on eluliselt oluline hoolitseda oma tervise eest.

Püsides ülekaalulisena ei röövi me aega mitte ainult iseendalt, vaid ka oma lähedastelt. Iga röövitud minut on kadunud kallistus, naeratus, vahetamata jäänud lahke sõna. Need tunnid ja minutid ei ole mitte üksnes kulutamata, vaid paraku asendatud kurbuse, leina ja kaotusvaluga. Reaalsus on, et meie aeg ei ole mitte üksnes meie oma, vaid tugevalt põimitud ka meie lähedastega, armastatutega, lastega, lastelastega.

Püsiva ülekaalulisuse riskid:

- Südame- ja veresoonkonnahaigused on viimase 15 aasta jooksul olnud peamine meeste haigestumise ja suremuse põhjus. Mida tähendab olla paks? Rasvumine algab siis, kui keha kulutab pikemat aega energiat vähem kui toodab.

- Iga teine täiskasvanu ja vähemalt üks kolmest 6-13aastasest lapsest Eestis on ülekaaluline või rasvunud ning nende osakaal – eriti laste seas – kasvab iga aastaga.

- Eestis on sagenenud esmahaigestumus erinevatesse üleliigse kehakaaluga seotud haigustesse nagu rasvumise ja liigtoitumise muud vormid ning II tüüpi diabeet. 2015. aastal kaotasime kõrge kehamassiindeksi tõttu ligi 42 600 eluaastat, mis on keskmiselt 600 inimese terve eluiga. Need numbrid ei ole muutunud paremaks, vaid vastupidi.

- Jätkuvalt on probleemsed ka eestimaalaste kehalise aktiivsuse näitajad. Tervisespordiga ei tegele üldse 39 protsenti meestest ja 32 protsenti naistest, kes seda tervise tõttu teha saaksid.

- Uuringud väidavad, et iga 1kg ülekaalu, mis on kogunenud pärast 18. eluaastat, kukub naistel tõenäosus elada kauem kui 70. eluaastani 5%.

Kuidas aeglustada seda halastamatut kella?

Reaalsus on, et ülekaalulisuse, eriti tugeva ülekaalulisuse vastu on väga raske võidelda, kuid taaskord - tuginedes ekstensiivsetele ja põhjalikele uuringutele, saame väita, et parim tööriist selleks on bariaatriline kirurgia, kui muud meetodid ei ole tulemust andnud (regulaarne füüsiline aktiivsus, teadlik toitumine jne).

Mis on bariaatriline kirurgia?

Bariaatrilise kirurgia abil on võimalik ennetada või kuni tervenemiseni mõjutada tervet rida rasvumisega seotud haigusi, nende seas:

• diabeet (haigus, mida iseloomustab ebanormaalselt kõrge glükoosi hulk veres);

• hüpertensioon (pidevalt kõrge vererõhk);

• kõrge kolesteroolitase (kolesterool koguneb arterite seintel ja segab verevoolu);

• uneapnoe (ajutine hingamise katkestus une ajal);

• kroonilised peavalud

• jalaveenide probleemid (värvimuutused pahkluudel ja sääre allosal);

• inkontinentsus (kaob kontroll põie üle);

• maksahaigused (rasva kogunemine maksarakkudesse põhjustab põletikke);

• artroos (kulunud proteesimist vajavad liigesed)

• vähkkasvajate teke

• ateroskleroos (veresoonte lupjumine)

• südamelihase infarkt

• jäseme gangreeniga lõppev diabeedist põhjustatud väikeste arterite kahjustus

