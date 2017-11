Sulev Keeduse värskeim film „Mehetapja/Süütu/Vari“ jõudis PÖFFi külastajateni juba varem, ent linateose ametlik esilinastus toimus 26. novembri õhtupoolikul Eesti filmimuuseumis.

„Mehetapja/Süütu/Vari“ on üle pika aja esimene kodumaine film, mis põhivõistluskavva on jõudnud. Enne seda jõudis niivõrd kaugele Martti Helde draama „Risttuules“. „Mehetapja/Süütu/Vari“ on kolmest episoodist koosnev kogumik, millest igaühes mängib peaosa noor Eesti näitlejanna Rea Lest.

Lisaks astuvad filmis üles ka Jörgen Liik, Toomas Suuman, Priit Pedajas, Üllar Saaremäe, Katariina Unt, Peeter Volkonski, Ain Lutsepp, Juhan Ulfsak, Helena Merzin, Jan Uuspõld, Mari Lill, Risto Vaidla, Meelis Rämmeld, Eduard Salmistu, Indrek Taalmaa, Sergo Vares, Piret Krumm, Tambet Tuisk, Jaak Prints, Guido Kangur, Elle Kull, Evald Aavik, Peeter Rästas ja paljud teised.