President Kersti Kaljulaid kohtus täna hommikul Kadriorus Brexiti Euroopa Liidu poolse läbirääkimiste juhi Michel Barnier’ga, kellega arutas Suurbritannia euroliidust lahkumise kõneluste hetkeseisu.

"Kumbki osapool – ei Euroopa Liit ega London – pole ju tegelikult rahul sellega, et läbirääkimised ei ole kulgenud päris selles tempos, mis oli algne ootus. Kuid on oluline püsida kõneluste alguses paika pandud raamis, mis tähendab, et kõigepealt räägime läbi Suurbritannia lahkumise üksikasjad ja alles seejärel saame asuda arutama selle üle, milline saab olema lahkumisjärgne koostöömudel," ütles riigipea pärast kohtumise lõppu ning rõhutas, et 27 liikmesriiki on selles küsimuses ühtsed.

President Kaljulaidi sõnul muutub ajaline surve läbirääkimistel iga päevaga tuntavamaks ning algselt kokku lepitud graafikus püsimiseks tuleb Suurbritannia lahkumist puudutavates üksikasjades kokkuleppele jõuda juba järgmise nädala jooksul.

"Loodan, et pooled jõuavad kokkuleppele nii kodanike õigusi ja rahalist kokkulepet puudutavas kui ka Iirimaa ja Põhja-Iiri vahelise piiri küsimuses veel Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal. Selleks on detsembri Euroopa Ülemkogu eel aga selged ajalised piirangud," sõnas president Kaljulaid.