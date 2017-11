Välisminister Mikser: Teeme kõik, et Eesti laevakaitsjad kiirelt koju saaks

„Mul on väga hea meel, et kohus rahuldas laevakaitsjate apellatsioonikaebuse, mida oleme oodanud väga kaua," ütles välisminister Mikser.

„Kindlasti on see rõõmustav uudis nii laevakaitsjatele kui ka nende lähedastele ning loodame, et nende jaoks on see erakordselt keeruline olukord nüüd lahenemas,“ sõnas välisminister. „Välisministeerium ja saatkond teevad omalt poolt kõik, et aidata kaasa meeste kiirele naasmisele oma perede juurde,“ lisas minister.