Nimelt levivad nii sotsiaalmeedias kui ka internetifoorumites väited nagu oleks poisi tundideks kinnipidamine olnud kellegi omakohus, sest see poiss oli koolis endast nooremat last räigelt kiusanud. Kiusamisaktist levis koolinoorte seas ka video.

Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel nendib kooli Facebooki lehel, et sel nädalavahetusel jõudis sotsiaalmeediast meediasse väärinfo, mille põhjal toimus rünnak Tabasalu ühisgümnaasiumi õpilase vastu. "Nagu iga last puudutava juhtumi puhul, asus politsei seda lahendama kõrge prioriteetsuse astmega. Uurimise käigus sai kiiresti selgeks, et vastavat intsidenti reaalsuses aset ei leidnud (väidetavat kuritegu ega kuriteo sarnast tegu faktiliselt ei toimunud), samuti puudub juhtumis seos koolikiusamisega, millega seda püütakse sotsiaalmeedias seostada."

Lapsevanem kirjutas nädalavahetusel sotsiaalmeediasse postituse, justkui oleks tema poeg Harku vallas mitmeks tunniks ära röövitud. Politsei lükkas kuriteo toimumise peagi ümber ning Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor kummutab ka fakti, et juhtunul on seos varasema koolikiusamisega.

"Kahetsusväärselt on elanike FB grupis seoses nädalavahetusel toimunuga hakatud seostama Tabasalu ühisgümnaasiumit sotsiaalmeedias levinud videoga, mida levitasid koolinoored Eesti erinevates koolides ning mille sisuks oli koolikiusamine. Ka vastava video osas on politsei uurimine selgelt fikseerinud, et videos kujutatud intsidendil puudub seos Tabasalu ühisgümnaasiumiga. Välja arvatud see, et see levis FB kinniste vestlusgruppide kaudu ka meie kooli," selgitab Öövel.

Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor rõhutab, et lastega seotud teemad on ülimalt tundlikud just seetõttu, et teema aruteludega kaasnevad mõjud on puudutatud isikutele tihti väga suure psühholoogilise mõjuga. "Seetõttu soovin kõigile südamele panna vajaduse suhtuda sotsiaalmeedia kasutamisesse vastutustundlikult ning väidete juures hoiduda oletustest, mida ei saa faktidega toetada. Konkreetse juhtumi taga oli lapse ekslik käitumine ning Harku valla sotsiaalosakond tegeleb kogu pere nõustamisega."

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitsegrupi juht Reimo Raivet kinnitas pühapäeval, et kohe pärast antud lapsevanema teadet asuti asjaolusid selgitama ning töö vältas kogu nädalavahetuse. "Täna võin kinnitada, et reedel sotsiaalmeedias kirjeldatud vahejuhtum aset ei leidnud. Selles veendumiseks viisime läbi hulga menetlustoiminguid, analüüsime infokilde ning suhtlesime asjaosalistega. Alustatud kriminaalmenetlus lõpetatakse."

Ta lisas, et politsei püüab perele igakülgselt toeks olla, et infomüra tagajärgedega toime tulla. "On oluline, et igasuguse kahtluse korral teavitatakse alati esimesena politseid. Inimeste soov kogukonna liikmeid kodukohas toimuvast informeerida on mõistetav, kuid nii alarmeerivad postitused tuleks väga hoolikalt läbi mõelda. Sotsiaalmeedias levib info kiiresti ja kaugele. Vigade ja ebatäpsuste korrigeerimine sotsiaalmeedias on keeruline, kui mitte võimatu, eriti kui info on levinud ka massimeediasse."