Istungi juhataja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti sõnul on ühise Euroopa kujundamise võti ühine arusaam lahendustest Euroopa ees seisvatele väljakutsetele. „Tähtis on jagada veendumust, et üheskoos tegutsedes läheb kõigil paremini ja kindlaks määrata ühine perspektiiv, kuhu me tahame jõuda,“ ütles Vitsut istungi eel.

Tänane avadebatt keskenduS Euroopa Liidu tulevikule ja selles osalesid Kersti Kaljulaid, europarlamendi põhiseaduskomisjoni esimees Danuta Maria Hübner ja Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier, kes annab ülevaate Brexiti läbirääkimisprotsessist.

President Kersti Kaljulaid puudutas oma kõnes ka Brexitit ja populismi kasvu, mis on taas teinud Euroopa Liidu tulevikust rääkimise oluliseks. „Pärast 2016. aasta madalseisu võime nüüd öelda, et Euroopa Liidu tulevik on hea. Ma loodan, et me kasutame seda taaselustatud usku, et teha edaspidi otsuseid kiiremini, sest vastasel korral võib usk taas raugeda,“ ütles Eesti riigipea.

President Kaljulaid lisas, et üks põhjus, mis kodanike toetus Euroopa Liidule kõigub, on poliitilised sõnumid: „On väga raske Euroopa Liitu ühest küljest kritiseerida ja samal ajal väita, et see on kasulik. Probleem ei ole mitte selles, et inimesed saavad valesti aru sellest, mida Euroopa Liit endast kujutab. Pigem tekitavad neis segadust ebaselged sõnumid,“ järeldas riigipea ja ütles, et on väga oluline tunnustada Euroopa Liitu nende võimaluste eest, mida ta pakub.

Teises sessioonis räägiti, kuidas tuua Euroopa kodanikele lähemale. Parlamentide parimaid praktikaid jagasid Katrin Auel Viini fundamentaaluuringute instituudist, Pieter Omtzigt Madalmaade parlamendi alamkojast ja Kristian Vigenin Bulgaaria rahvuskogust.

Esimese päeva lõpetas arutelu digitaalsest ühtsest turust ja e-teenuste arengust, kus võtsid sõna Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut, Saksamaa liidupäeva Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Gunther Krichbaum ja Prantsusmaa senati Euroopa asjade komisjoni esimees Jean Bizet.

Teisipäeval jätkub istung ülevaatega tõhusa ja jätkusuutliku julgeoleku liidu loomisest, mille annab Euroopa Komisjoni julgeolekuvolinik Julian King.

Rände teemal on kõnelema kutsutud Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi peadirektori asetäitja rände alal Simon Mordue. Koos Edward Zammit Lewisega Malta esindajatekojast ja Anne-Mari Virolaineniga Soome parlamendist püüavad nad anda selgitust, kuidas ennetada ja võidelda ebaseadusliku rände vastu.

COSAC täiskogu istungi avab kõnega riigikogu esimees Eiki Nestor. Istungit juhib riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut. Paneeldiskussioone modereerivad komisjoni liikmed Monika Haukanõmm, Kalle Palling, Marianne Mikko ja Jaak Madison. Eesti delegatsiooni kuuluvad veel Tiina Kangro ja Oudekki Loone.