Istungi juhataja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti sõnul on ühise Euroopa kujundamise võti ühine arusaam lahendustest Euroopa ees seisvatele väljakutsetele. „Tähtis on jagada veendumust, et üheskoos tegutsedes läheb kõigil paremini ja kindlaks määrata ühine perspektiiv, kuhu me tahame jõuda,“ ütles Vitsut istungi eel.