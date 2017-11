Paavst Franciscus jõudis rohingjade kriisi käes vaevlevasse Myanmari. BBC sõnul ootab kirikupead ees keeruline visiit.

Paavsti esimene ametlik visiit Myanmari (Reuters, AFP, AP / Scanpix)

Tegemist on paavsti esimese ametliku visiidiga Myanmari. Külaskäigu ajal jälgitakse tähelepanelikult, kas paavsti huultelt tuleb sõna „rohingja“. Teadaolevalt on Myanmari ametnikud selle termini kasutamist soovitanud mitte kasutada, kuna see võib vallandada vägivalla.

Pärast visiiti Myanmari suundub paavst Franciscus Bangladeshi, kus ta kohtub põgenikest islami sunniitidega.