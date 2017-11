Rakveres oli palju põnevaid restorane ja toidukohti, kuid ei leidunud ühtegi sushi söömiseks sobivat paika. Niisiis mõtlesid hakkajad inimesed, et see tuleb luua – niimoodi sündiski Sushi Tiger. Juba kuus aastat tagasi.

Tänaseks on Sushi Tiger Rakvere elanikke Jaapani ja muude idamaiste maitsetega rõõmustanud juba aastaid – valikust leiab lisaks sushile maitsvaid pastasid, salateid, desserte, lastepraade ja Jaapani jooke.

Muide, Sushi Tigerit tuleb ka ühe kindla asja pärast tänada! Nimelt oli Sushi Tiger see restoranikett, mis valmistas esimese küpsetatud sushi Eestis. Sellise, mida kõik praeguseks tunnevad-teavad ja loomulikult armastavad.

Sushi Tigeri arvel on isegi üks rekord – nimelt valmistasid just nemad 14. oktoobril 2017. aastal Eesti kõige pikema sushi! Selle pikkuseks oli märkimisväärsed 48.03 meetrit.

Sushi Tiger korraldab ka toidukoolitusi, millest populaarseim on sushikoolitus. Kuna jõulud on tulemas, siis on tegemist ka ülimalt hea kingiideega! Seda saab muide tellida ka Rakverest välja. Lisainfot e-mailil info@sushitiger.ee.

Alates 24. novembrist on Sushi Tigeril nädalavahetuseti avatud ka Tiger Lounge, kus hakkavad toimuma erinevad meelelahutuslikud õhtud. Külastajaid rõõmustatakse esinejate ja linna parima kokteilikaardiga.

Sushi Tigeris saab korraldada ka peolaudu, konverentse ja firmaüritusi. Pere kõige pisemate jaoks on olemas mängunurk.

Sushi Tiger asub Rakveres aadressil Tallinna 12. Toit saab kaasa tellida telefonil 6218282.