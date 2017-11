Möödunud reedel sai Eesti kuulsaim ukrainlane Ruslan Trochynskyi lõpuks pidulikult kätte Eesti kodakondsustunnistuse. Õhtuleht soovib Ruslanile palju-palju õnne!

Jaanuaris sai Ruslan Eesti passi ja ID-kaardi. „Kui see käes on, siis on tunne, nagu oleks võitnud loteriiga… vau. Värske passi lõhn ja tänane ilm jäävad meelde – Viljandis oli megaudune, aga soe. Sain dokumendid kätte samas linnas, kus ma Eestisse tulles elama hakkasin. Läksin kohe lossivaremetesse ja tegin passiga pilti,“ rääkis mees siis Õhtulehele.

Kodakondsuse taotlemine võttis mehel enda sõnul aega lausa 13 aastat. 2015. aastal sooritas ta kodakondsuseksamid ja sai seal imehead tulemused – esimese eksami sooritas ta 23 punktiga 24 võimalikust, keeletesti tulemuseks sai ta 89 protsenti.



Kahjuks pidi Ruslan loobuma ka oma sünnimaa Ukraina kodakondsusest. „See on väga raske, kuid kodakondsus pole rahva identiteet. Ma jään ka Eesti kodakondsusega ukrainlaseks,“ on ta intervjuus kinnitanud. Sünnimaa kodanikuks olemisest loobumine oligi Ruslani jaoks kogu protsessi juures kõige raskem.