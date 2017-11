Politsei on konfiskeeritud narkootiliste ainete ekspertiiside põhjal leidnud, et diilerid kasutavad ainete lahjendamiseks nii süütuid kui ka väga ohtlikke ballastaineid. See näitab, et diilerid muudavad põlve otsas tehtud „laborites” pidevalt narkootiliste ainete koostist ja müüvad oma klientidele kraami, mille koostises ja toimeaines ei saa kunagi päris kindel olla.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre pani lauale kaks tihedalt täis kirjutatud A4-paberit, millel oli kirjas 2017. aasta jooksul Eesti kohtuekspertiisi instituudi tehtud analüüsidest leitud narkootiliste ainete koostised. Osa kirja pandud kombinatsioone oli saadud narkootiliste ainete molekulide nihestamise teel, millega narkoahela kõrgemates lülides üritatakse saavutada tooteid, mis annavad tarvitajale suurema joobe.

