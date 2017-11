Jõulukaunistus ei pea oleam ainult midagi säravat ja sädelevat, vaid oluline on ikka see, et see oleks tehtud hinge ja heade soovidega. Kui sulle meeldivad hobused, siis meisterda endale või sõpradele kingiks üks vahva roheline hobune.

Vaja läheb kuuseoksi ja laka tarvis ka männioksi. Osavad käed ja natuke punast paela, Midagi oleks vaja ka silma jaoks, kuid tegelikult on see kõik vaid sinud enda fantaasias kinni!