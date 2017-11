Eurovisioni võitja Loreen šokeeris fänne radikaalse välimusemuutusega.

34aastane Rootsi lauljanna, kes võitis Eurovisioni viis aastat tagasi palaga "Euphoria", andis tänavu üle pika aja välja täispika stuudioalbumi.

Plaadi "Ride" esitluseks on Maroko päritolu staar loobunud oma firmamärgiks kujunenud paksust juuksepahmakast - ta näitab sotsiaalmeedias, et on nüüdsel ajal radikaalselt kiilaspäine!

Little moments of calm #BTS ❤️ A post shared by LOREEN (@loreenofficial) on Nov 26, 2017 at 11:10am PST

Fännid on sillas: paljud kiidavad Laureeni uut välimust taevani.