Kõik me tahame väheke jumekamad olla, mistõttu ei saa heita ette, et nii vähese päikse korral läheb talvel käiku võltspäevitus. Ometigi peavad enamus meist kinni eetilistest piiridest ja mõistlikkusest, et keegi meiega tänavalt kohtudes hirmust minema ei jookseks. Aga mitte nemad...

Ebaühtlaselt, liiga palju, liiga intensiivselt - need The Suni poolt kogutud näited on tõesti ühed hirmsaimaid, mida võltspäevitusest teistele hoiatuseks panna võiks!

Ometigi näib fotosid vaadates, et päevituse kandjad peavad oma jumet väga normaalseks. Võiks isegi arvata, et nad usuvad, et see kaunistab neid...

Kahjuks mitte!

Oled valmis vaatama?! Vaata SIIT!