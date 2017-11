Naine sõidab autoga ja kuuleb, et rataste all midagi kõliseb. Naine peatab auto ja tassib tema arvates küljest ärakukkunud detaili suurte raskustega pagasiruumi. Kui ta koju jõuab, vaatab mees auto üle ja ütleb:

"Pole midagi hullu! Võib rahulikult edasi sõita. Ainult see kanalisatsiooni kaevu metallkaas tuleb küll oma kohale tagasi viia..."