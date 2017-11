USA ajakirjade väljaandja Time Inc läheb 2,8 miljardi dollari eest konkureeriva meediafirma Meredith Corporation alla.

Ostu toetavad miljardäridest vennad Charles ja David Koch, kirjutab BBC. Meredith Corporation on siiski kinnitanud, et Kochid ei saa kohta Time Inci juhatuses, samuti ei saa nad sõnaõigust väljaande sisu osas.

Meredith Corporation on Iowas asuv ringhäälinguorganisatsioon, kes on Timesile varasemalt teinud kaks edutut pakkumist. Ettevõte annab välja ajakirju Family Circle ja Better Homes and Gardens ning sellele kuulub mitu telejaama üle terve Ameerika.

Time on kimpus olnud reklaamitulude vähenemisega alates 2014. aastast, kuna see eraldati meedia- ja meelelahutuskontsernist Time Warner.

Time'i esimees John Fahey ütles oma avalduses, et Merdedith Corporationi alla minek toimub ettevõtte ja selle aktsionäride huvides.