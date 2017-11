„Harry Potteri“ filmide täht Emma Watson ja USA tehnoloogiaärimees William (hüüdnimega Mack) Knight on ligi kahe ühise aasta järel lahku läinud, sahistab New York Post.

Lehe teatel nähti 27aastast näitlejatari ja temast kümme aastat vanemat Knighti viimati üheskoos New Yorgi restoranis maikuus.

„Nad läksid juba aasta algul sõbralikult lahku,“ kinnitab Posti allikas.

Knighti firma Medallia asub Californias Palo Altos, kuid Watsonil on väidetavalt kodu nii Londonis kui ka Pariisis. Usutakse, et armuloole võis saatuslikuks saada Emma tihe töögraafik - võimalik, et temal ja Williamil ei õnnestunud piisavalt sageli kokku saada.