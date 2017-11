Tuntud toiduportaal Nami-Nami koostöös Eesti Vabariik 100 toimkonna ja Presidendi Kantseleiga kuulutab välja tordiretseptide konkursi, mille võidutöö leiaks koha 24. veebruaril nii igaühe kodulaual kui Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtul.

Võistlus on avatud kõikidele Eesti tordimeistritele. Tordivõistlusele oodatakse ainult magusaid torte, mis on eestilikud nii sisult kui ka vormilt. Tort peab olema piisavalt eriline selleks, et seda sobiks serveerida pidulikumatel puhkudel, ent piisavalt lihtne selleks, et retsepti järgides saaks torditeoga hakkama ka kodukokk.

Võistlusele saadetud tortide seast teeb eelvaliku žürii, mille tööd juhib Vabariigi Presidendi Kantselei peakokk Taigo Lepik ning kuhu kuuluvad muuhulgas Nami-Nami ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna esindajad. Žürii valib välja 10 kõige perspektiivikamat torti, mille seast valitakse see kõige sobivam tort Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 31. detsembril ETV otseeetris.

Tordi kavand, retsept ning võimaluse korral pilt tuleb saata hiljemalt 1. detsembriks aadressile info@nami-nami.ee, märgusõna “EV100 sünnipäeva tort”.