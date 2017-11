Prokurör oli soovinud, et mees saadetakse vangi 616 aastaks. Kaitsjad väitsid vastu, et kuna Franklinit pole varem vägivallategude eest süüdi mõistetud, siis võiks teda karistada miinimumiga, mida seadus lubab, ehk siis saata ta 96 aastaks trellide taha.

Üks jõugu ohvritest oli alaealine D. Y. Ta rääkis kohtus, kuidas Franklin oli ta 2015. aasta kevadel värvanud, ässitanud kodunt ära kolima ning ecstasy-tablette kasutama õpetanud. „Ta peksis mind alailma, et ma iga tema soovi täidaksin, ja hakkas siis mind vedama hotellidesse, et seal tasu eest kiimalistele meestele müüa. Kogu raha võttis ta endale.“ Üks Franklini täiskasvanud ohver rääkis, kuidas ta pidi nõustuma, et tema nutitelefoni pannakse jälgimisseade: Franklin oli teda peksnud ja sundinud endaga seksima jõugukaaslaste ees. Seejärel jagati talle iga päev käske minna mõnda võõrastemajja ja seal hooratööd teha. Tasuks anti talle marihuaanat nagu ka ühele kohtus tunnistust andnud alaealisele.

Inimaubandusega võitlev mittetulundusühing Polaris märkis, et viimasel kümnel aastal on Ühendriikide kohtutes arutatud rohkem kui 22 000 seksikaubandusega seotud juhtumit. Ekspertide andmeil on üle 40 miljoni inimese maailmas ühel või teisel moel olnud inimkaubanduse ohvrid, umbes kümnendikku neist on seksuaalselt kuritarvitatud.