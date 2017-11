Laupäeva pärastlõunal pidi California nägema imet: 61aastane Mike Hughes tahtis garaažis ehitatud aururaketiga õhku tõusta tõestamaks, et Maa on lapik. Paraku tuli start viimasel hetkel edasi lükata, sest võimudelt jäi asjakohane luba saamata. „Nad leidsid, et avalik koht stardiks ei sobi. Ma olen väga pettunud,“ kirjutas Hughes Facebookis.

Oma lendava ime oli Hughes targu ehitanud liikuvale platvormile ja nii ei peaks sellega teise kohta sõitmine kuigi raske olla. Siiski kinnitab mitu ajakirjandusväljaannet, et raketi liikuv alus läks kolmapäeval, kui sellega stardipaika sõitma hakati, puruks ja putitamine võttis tublisti aega.

Hughes on ametilt autojuht ja püstitas oma limusiiniga lennurekordi, mis 2022. aastal kanti Guinnessi rekordiraamatusse. Edust innustatuna otsustas ta algul, et ehitab lendava limusiini ja kihutab sellega üle Texase, kuid siis tuli parem mõte: ehitada auru jõul lendav rakett. Ja ühe sellise tegigi ta oma garaažis valmis.

2014. aastal suutis ta sellega 400 meetrit lennata. Pärast maandumist aga tuli Hughes metallikänkrast välja lõigata.

Järgmine mõte oli ambitsioonikam. Hughes hakkas internetis koguma raha suurema raketi ehitamiseks ja lubas oma lennuga tõestada, et Maa on lapik. „Sellest, et Maa on kerakujuline, räägivad vaid NASA ja Elon Musk,“ kirjutas ta Facebookis ja ütles telekanali NBC reporteritele: „Kõik, mida meile on näidatud astronautidest ja Kuu peal käimisest, on tegelikult lavastatud võltsuudised. Mina aga olen päriselt raketiga õhku tõusnud! Loomulikult ma kardan lennata, ega ma idioot ole. Aga mulle meeldib teha enneolematut ja seninägematut, ning keegi pole veel üksi projekteerinud ja ehitanud raketti, millega ka ise lennata!“

Kavas tõusta 550 meetri kõrgusele

Tõsi, nagu kirjutab Washington Post, rahakorjamisel Hughes kuigi edukas ei olnud. Ta lootis saada 150 000 dollarit, aga annetati vaid tühine osa sellest. Täpsemalt 310 dollarit. Hughes aga meelt ei heitnud, kogus vajalikud osad kokku ja tegi raketi ikkagi valmis. Internetiportaalis desertsun.com kelkis ta, et kulutaski palju vähem, kui algul plaanis – ainult 20 000 dollarit.Vahest poleks Hughes sedagi raha kokku saanud, kui teda poleks asunud toetama ühendus nimega Reasearch Flat Earth, lapiku Maa uurijad, kes nägid võimalust ennast laiemalt tuttavaks teha. Ühendus leidis 8000 dollarit vaba raha, mis on ju pisku suure ideega võrreldes. Tuntukssaamine õnnestus, sest möödunud nädalal levisid teated Gughesi stardist kogu maailmas.

Kummaline on muidugi see, et Maa lapikust lootis Hughes tõestada lennuga, mis pidanuks vanametallist ehitatud aurumootoriga raketi tõstma 550 meetri kõrgusele.Lennukid tõusevad paarkümmend korda kõrgemale ja neiltki vaadates pole Maa kumerus visuaalselt kuigi selge. Teisalt on ta öelnud, et jätkab katsetusi ja ükskord kerkib raketiga juba nii kõrgele, et saab lapikust Maast fotosid teha ning kõigi teisitimõtlejate suud kinni toppida. Ta teab täpselt, et Maa on tegelikult kettakujuline, servad jääs – see hoiabki ookeane kinni, et need kosmosesse ei pudeneks.